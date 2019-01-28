داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة في جنوب الفلبين
آخر تحديث GMT00:37:46
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة في جنوب الفلبين

العرب اليوم -

العرب اليوم - داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة في جنوب الفلبين

تنظيم "داعش"
مانيلا - العرب اليوم

أعلن تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي مسؤوليته عن الهجوم الذي هز الأحد الكاتدرائية الكاثوليكية في مدينة هولو الفلبينية مسفرا عن مقتل 27 شخصا.

وقال التنظيم في بيان نشرته وسائل إعلام تابعة له إن الهجوم نفذ على يدي انتحاريين بحزامين ناسفين، فجر الأول نفسه عند بوابة الكنيسة فيما قام الثاني بالتفجير في موقف للسيارات أمام الكاتدرائية

.وزعم التنظيم أن الهجوم أدى إلى مقتل 40 شخصا بينهم 7 عناصر من الأجهزة الأمنية المحلية.وأوضحت السلطات المحلية أن الهجوم استهدف الكاتدرائية الكاثوليكية في مدينة هولو بمقاطعة سولو الفلبينية الواقعة بجزيرة مينداناو التي تقطنها الأغلبية المسلمة ،

ونفذ خلال قداس بالكنيسة، وأودى بحياة 27 شخصا، بينهم 20 مدنيا و7 جنود، فيما أصيب حوالي 80 آخرين بجراح مختلفة.وتعتبر مقاطعة سولو معقلا لجماعة "أبو سياف" المسلحة المتطرفة التي سبق أن أعلنت مبايعتها لـ"داعش

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة في جنوب الفلبين داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة في جنوب الفلبين



أخبار ذات صلة

GMT 19:27 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

مجلس الوزراء المصري يؤكد أن زيارة الرئيس الفرنسي تتزامن مع انطلاق فعاليات عام مصر-فرنسا
العرب اليوم - مجلس الوزراء المصري يؤكد أن زيارة الرئيس الفرنسي تتزامن مع انطلاق فعاليات عام مصر-فرنسا

GMT 07:38 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

«السيسي» يستقبل عمر البشير في القاهرة
العرب اليوم - «السيسي» يستقبل عمر البشير في القاهرة

GMT 07:34 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

مصرع مواطن وإصابة 23 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة
العرب اليوم - مصرع مواطن وإصابة 23 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

GMT 06:59 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

الأمين العام لحزب الله يحذر نتنياهو من "التمادي" فيما يقوم به في سوريا
العرب اليوم - الأمين العام لحزب الله يحذر نتنياهو من "التمادي" فيما يقوم به في سوريا

GMT 06:49 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

مادورو يعلن انتصار بلاده في مجلس الأمن ويستشهد بمغادرة بومبيو
العرب اليوم - مادورو يعلن انتصار بلاده في مجلس الأمن ويستشهد بمغادرة بومبيو

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة في جنوب الفلبين داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة في جنوب الفلبين



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أطلّت سيلين ديون بقميص أبيض مع سروال أسود

نجمات يخطفن الأنظار في أسبوع الموضة

باريس - العرب اليوم

تتجه الأنظار خلال أسابيع الموضة نحو العارضات اللاتي يتألّقن بأجدد التصاميم التي تُطلقها دور الأزياء، كما أنّ النجمات اللاتي يترقّبن المشاركة في عروض الأزياء للاطلاع على كل جديد في عالم الموضة ينجحن في لفت الأنظار بإطلالاتهنّ خلال جلوسهنّ في الصفوف الأولى للعرض. شاركت النجمة سيلين ديون في عدد من العروض، لكن إطلالتها الأبرز كانت خلال عرض ألكسندر فوتييه، إذ تألقت بفستان طويل من توقيعه تميّز بالشق الجانبي العالي وبلغ ثمنه 9.513 دولارا أميركيا، كذلك أطلت ديون خلال عرض أرماني بقميص أبيض مزيّن بعقدة سوداء مع سروال أسود. استقطب عرض "شانيل" من جهته عددا من المشاهير، مثل كارلي كلوس التي اختارت فستانا بقماش شفاف مزيّن بالطبعات ونسقت معه "كاب" باللون الزيتي، أما كريستن ستيوارت وهي سفيرة لهذه الماركة فلفتت الأنظار بجاكيت من التويد مع سروال باللون الذهبي الميتاليكي. وفي إطلالة قريبة أطلت…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:11 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

سراويل مُصمّمة على شكل فساتين خيالية تغيّر اتجاهات السجادة الحمراء
العرب اليوم - سراويل مُصمّمة على شكل فساتين خيالية تغيّر اتجاهات السجادة الحمراء

GMT 07:20 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

دبي تستعد لناطحة سحاب جديدة في جميرا
العرب اليوم - دبي تستعد لناطحة سحاب جديدة في جميرا

GMT 04:20 2019 الجمعة ,25 كانون الثاني / يناير

آندي كارول وبيلي ماكلو يعرضان منزلهما في إسكس للبيع
العرب اليوم - آندي كارول وبيلي ماكلو يعرضان منزلهما في إسكس للبيع

GMT 03:28 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

7 تواجه ستون ضمن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات
العرب اليوم - 7 تواجه ستون ضمن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات

GMT 02:32 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

البشير يطلق حملة قمع ضد "الإعلام" وسط استمرار الاحتجاجات
العرب اليوم - البشير يطلق حملة قمع ضد "الإعلام" وسط استمرار الاحتجاجات

GMT 03:21 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

إلسا باتاكي تتباهى بجسدها وترتدي بكيني أحمر متوهج
العرب اليوم - إلسا باتاكي تتباهى بجسدها وترتدي بكيني أحمر متوهج

GMT 07:51 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

صحافي أميركي يروي تفاصيل زيارته لأهرامات الجيزة
العرب اليوم - صحافي أميركي يروي تفاصيل زيارته لأهرامات الجيزة

GMT 07:17 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

منزل خشبي متنقل يمثّل الاتجاه الجديد للسكن في بريطانيا
العرب اليوم - منزل خشبي متنقل يمثّل الاتجاه الجديد للسكن في بريطانيا

GMT 06:03 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

ترامب يسعى الى تأمين الدعم الداخلي لخوايدو
العرب اليوم - ترامب يسعى الى تأمين الدعم الداخلي لخوايدو

GMT 03:43 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

"مكافحة التطرف" يحذر من استغلال الدعاة للفضاء الإلكتروني
العرب اليوم - "مكافحة التطرف" يحذر من استغلال الدعاة للفضاء الإلكتروني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:47 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

الثروة الحقيقية تكمن في العقول
العرب اليوم - الثروة الحقيقية تكمن في العقول

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 12:17 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

3 نصائح للرجال لاختيار لون ربطة العنق المناسبة
العرب اليوم - 3 نصائح للرجال لاختيار لون ربطة العنق المناسبة

GMT 09:20 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

نجاة مدير سجن في محافظة ميسان من محاولة اغتيال
العرب اليوم - نجاة مدير سجن في محافظة ميسان من محاولة اغتيال

GMT 23:40 2018 الجمعة ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

جامعة "قناة السويس" تعلن عن وظائف خالية
العرب اليوم - جامعة "قناة السويس" تعلن عن وظائف خالية

GMT 12:00 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

محمد فوزي
العرب اليوم - محمد فوزي

GMT 10:55 2017 الخميس ,06 إبريل / نيسان

فوائد زيت الزيتون للعناية بالبشرة
العرب اليوم - فوائد زيت الزيتون للعناية بالبشرة

GMT 18:58 2014 الإثنين ,08 كانون الأول / ديسمبر

ازدهار تجارة أجهزة التدفئة في سوق الحاميز في الجزائر
العرب اليوم - ازدهار تجارة أجهزة التدفئة في سوق الحاميز في الجزائر

GMT 10:49 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

إغلاق معرض بكلية "ويستشستر كوميونيتي" في نيويورك بعد الشكاوي
العرب اليوم - إغلاق معرض بكلية "ويستشستر كوميونيتي" في نيويورك بعد الشكاوي

GMT 01:56 2014 الأربعاء ,23 تموز / يوليو

ديكور حفل الزفاف يعكس أفضل ما في شخصيّة العروسين
العرب اليوم - ديكور حفل الزفاف يعكس أفضل ما في شخصيّة العروسين

GMT 05:02 2016 السبت ,17 كانون الأول / ديسمبر

"الثوب المخملي" أبرز أفكار ملابس أعياد الميلاد
العرب اليوم - "الثوب المخملي" أبرز أفكار ملابس أعياد الميلاد

GMT 21:51 2016 الإثنين ,21 آذار/ مارس

أشهر طرق معرفة " البخت " الفنجان والكف والودع
العرب اليوم - أشهر طرق معرفة " البخت " الفنجان والكف والودع

GMT 12:31 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

أبو زيد يؤكّد إيجاد حلول للتغلّب على آثار المناخ
العرب اليوم - أبو زيد يؤكّد إيجاد حلول للتغلّب على آثار المناخ

GMT 12:48 2016 الثلاثاء ,14 حزيران / يونيو

نادي "الباطن" يطالب بحقه في الصعود الى دوري "عبداللطيف جميل"
العرب اليوم - نادي "الباطن" يطالب بحقه في الصعود الى دوري "عبداللطيف جميل"

GMT 01:11 2015 السبت ,08 آب / أغسطس

جولة فريدة من نوعها في أفضل حمامات السباحة الألمانية
العرب اليوم - جولة فريدة من نوعها في أفضل حمامات السباحة الألمانية

GMT 21:47 2014 الأربعاء ,09 تموز / يوليو

أجمل وأغرب غرف النُّوم الشَّخصيَّة في فنادق العالم
العرب اليوم - أجمل وأغرب غرف النُّوم الشَّخصيَّة في فنادق العالم

GMT 02:34 2013 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر

أسماء الخمليشي بطلة لأول فيلم راقص في المغرب
العرب اليوم - أسماء الخمليشي بطلة لأول فيلم راقص في المغرب

GMT 08:41 2018 السبت ,15 كانون الأول / ديسمبر

أحمد في ورطة؟
العرب اليوم - أحمد في ورطة؟

GMT 02:30 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو

سميرة توفيق تخضع لجراحة في القلب داخل مستشفى الروم
العرب اليوم - سميرة توفيق تخضع لجراحة في القلب داخل مستشفى الروم

GMT 10:46 2013 السبت ,16 شباط / فبراير

جفاف اليدين وتشققها خلال الشتاء الوقاية والعلاج
العرب اليوم - جفاف اليدين وتشققها خلال الشتاء الوقاية والعلاج

GMT 05:52 2017 الخميس ,03 آب / أغسطس

"ألبينا" تطلق نسختها المعدلة من "بي أم دبليو الفاخرة"
العرب اليوم - "ألبينا" تطلق نسختها المعدلة من "بي أم دبليو الفاخرة"

GMT 06:20 2016 السبت ,09 تموز / يوليو

بيجو 2008 أفضل سيارات الدفع الرباعي في شكل "هاتشباك"
العرب اليوم - بيجو 2008 أفضل سيارات الدفع الرباعي في شكل "هاتشباك"

GMT 07:25 2015 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو

إصدار النسخة الجديدة من سيارة "فولفو" العائلية "XC90"
العرب اليوم - إصدار النسخة الجديدة من سيارة "فولفو" العائلية "XC90"

GMT 06:53 2015 الخميس ,05 شباط / فبراير

المذيع السعودي حامد الغامدي ينفي خبر وفاته
العرب اليوم - المذيع السعودي حامد الغامدي ينفي خبر وفاته

GMT 21:44 2016 الثلاثاء ,02 آب / أغسطس

نادي "الاتحاد" يؤكد ارتباطه بـ "العروس" بتصميم مبتكر
العرب اليوم - نادي "الاتحاد" يؤكد ارتباطه بـ "العروس" بتصميم مبتكر

GMT 00:09 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

مؤسسة شمس تصدر لهيب الثلج للقاص المغربي حسن شوتام
العرب اليوم - مؤسسة شمس تصدر لهيب الثلج للقاص المغربي حسن شوتام

GMT 01:36 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

القحطاني يصف تغريدة الحريري الأخيرة بـ"النارية"
العرب اليوم - القحطاني يصف تغريدة الحريري الأخيرة بـ"النارية"

GMT 17:28 2014 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

الجزائريّون الأصليّون يعدّون أطباق الكسكسي والبركوكس بالقديد لمقاومة البرد
العرب اليوم - الجزائريّون الأصليّون يعدّون أطباق الكسكسي والبركوكس بالقديد لمقاومة البرد
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab