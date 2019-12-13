السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر تؤكد النسبة النهائية للتصويت في انتخابات الرئاسة بلغت 4114 بالمئة
آخر تحديث GMT03:11:08
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر تؤكد النسبة النهائية للتصويت في انتخابات الرئاسة بلغت 41.14 بالمئة

العرب اليوم -

العرب اليوم - السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر تؤكد النسبة النهائية للتصويت في انتخابات الرئاسة بلغت 41.14 بالمئة

انتخابات الجزائر
الجزائر - العرب اليوم

السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر تؤكد النسبة النهائية للتصويت في انتخابات الرئاسة بلغت 41.14 بالمئة

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر تؤكد النسبة النهائية للتصويت في انتخابات الرئاسة بلغت 4114 بالمئة السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر تؤكد النسبة النهائية للتصويت في انتخابات الرئاسة بلغت 4114 بالمئة



أخبار ذات صلة

GMT 16:59 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

وفاة 3 وإصابة 21 نزيلا بحريق في سجن الملز
العرب اليوم - وفاة 3 وإصابة 21 نزيلا بحريق في سجن الملز

GMT 15:28 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

اعتقال زوجة رئيس السودان المعزول بتهمة "الثراء الحرام"
العرب اليوم - اعتقال زوجة رئيس السودان المعزول بتهمة "الثراء الحرام"

GMT 12:31 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

7.92 % نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية خلال فترة الصباح
العرب اليوم - 7.92 % نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية خلال فترة الصباح

GMT 09:44 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية عبد المجيد تبون يدلي بصوته
العرب اليوم - المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية عبد المجيد تبون يدلي بصوته

GMT 09:40 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

إغلاق مكاتب اقتراع في ولايات بجاية وتيزي أوزو والبويرة في الجزائر بعد تسجيل مناوشات خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية
العرب اليوم - إغلاق مكاتب اقتراع في ولايات بجاية وتيزي أوزو والبويرة في الجزائر بعد تسجيل مناوشات خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ترتدي أجمل ما خاطه أمهر المُصممين

كيت ميدلتون غارقة في الألماس وتلفت الانتباه بـ "خاتم جديد"

لندن ـ ماريا طبراني

أقيم حفل الاستقبال الدبلوماسي في قصر باكنغهام الأربعاء، وكان باستضافة الملكة إليزابيث، أمير ويلز "تشارلز" وزوجته دوقة كورنوول "كاميليا"، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون. وكانت كيت ميدلتون مِثالًا حيًّا على الأميرة الفاتنة التي نقرأ عنها في قصص الخيال، والتي ترتدي أجمل ما خاطه أمهر المُصممين، وتتزيّن بأكثر المُجوهرات بريقًا ورقيًّا. بدايةً، أسدلت دوقة كامبريدج على جسدها الرّشيق فُستانًا مُخمليًّا كلاسيكيًّا بتوقيع علامتها المُفضّلة ألكساندر ماكوين، جاءَ خاليًا من التّفاصيل بأكمامٍ طويلة وياقة على شكل حرف V متمايلة، اتّصلت بأكتافٍ بارزة قليلًا، كما لامس طوله الأرض. واعتمدت كيت واحدة من تسريحاتها المعهودة التي عادةً ما تختارها لمُناسباتٍ رفيعة المُستوى كهذه، وهي الكعكة الخل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:46 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

بلايز ياقة عالية لإطلالات شتوية تحمي من البرد وتوحي بالكثير من الأناقة والنعومة
العرب اليوم - بلايز ياقة عالية لإطلالات شتوية تحمي من البرد وتوحي بالكثير من الأناقة والنعومة

GMT 02:11 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أغرب قصص السفر في عام 2019 منها "راكب يفتح باب الطوارئ"
العرب اليوم - تعرف على أغرب قصص السفر في عام 2019 منها "راكب يفتح باب الطوارئ"

GMT 05:22 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

اجعلي غرفة طفلك صديقة للبيئة باستخدام ديكورات من النباتات الخضراء
العرب اليوم - اجعلي غرفة طفلك صديقة للبيئة باستخدام ديكورات من النباتات الخضراء

GMT 03:04 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

المبعوث الأميركي يؤكد لـ "إيران" أنهم لا يريدون حربًا جديدة في الشرق الأوسط
العرب اليوم - المبعوث الأميركي يؤكد لـ "إيران" أنهم لا يريدون حربًا جديدة في الشرق الأوسط

GMT 02:29 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

وعد العساف تردّ على اتّهامها بالسخرية من "أسطورة الرّياض" عبد الرحمن الشهراني
العرب اليوم - وعد العساف تردّ على اتّهامها بالسخرية من "أسطورة الرّياض" عبد الرحمن الشهراني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:40 2019 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

فيديو جديد لـ لفنانة منى فاروق مع السبكى
العرب اليوم - فيديو جديد لـ لفنانة منى فاروق مع السبكى

GMT 14:23 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

أحمد حسن كوكا يروي أحداث شغب "كلاسيكو" اليونان
العرب اليوم - أحمد حسن كوكا يروي أحداث شغب "كلاسيكو" اليونان

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 06:10 2016 الإثنين ,01 آب / أغسطس

تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"
العرب اليوم - تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"

GMT 10:27 2018 الأحد ,19 آب / أغسطس

أحمد حجازى يحقق 3 أرقام مميزة فى فوز وست بروميتش على رينجرز
العرب اليوم - أحمد حجازى يحقق 3 أرقام مميزة فى فوز وست بروميتش على رينجرز

GMT 13:41 2014 الإثنين ,10 شباط / فبراير

الينسون النجمي الياباني يحتوي على مواد شديدة السمية
العرب اليوم - الينسون النجمي الياباني يحتوي على مواد شديدة السمية

GMT 07:13 2018 السبت ,17 شباط / فبراير

مارغوت روبي بإطلالة لامعة على السجادة الحمراء
العرب اليوم - مارغوت روبي بإطلالة لامعة على السجادة الحمراء

GMT 13:55 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

اكتشاف أقدم صخور كوكب الأرض على سطح القمر
العرب اليوم - اكتشاف أقدم صخور كوكب الأرض على سطح القمر

GMT 03:40 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

"آبل" تُحقِّق في مزاعم إجبار طلاب على العمل في تصنيع ساعتها
العرب اليوم - "آبل" تُحقِّق في مزاعم إجبار طلاب على العمل في تصنيع ساعتها

GMT 13:46 2014 الإثنين ,13 تشرين الأول / أكتوبر

النعجة الدغمة تنقرض من ولاية النعامة الجزائرية
العرب اليوم - النعجة الدغمة تنقرض من ولاية النعامة الجزائرية

GMT 07:11 2016 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

"كيا بيكانتو" 2017 سيارة صغيرة بمعايير أمانٍ عالية
العرب اليوم - "كيا بيكانتو" 2017 سيارة صغيرة بمعايير أمانٍ عالية

GMT 11:23 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

تاريخ استخدام العملات المعدنية والورقية في المملكة العربية السعودية
العرب اليوم - تاريخ استخدام العملات المعدنية والورقية في المملكة العربية السعودية

GMT 03:26 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

فساتين زفاف تُناسب شكل جسم العروس وتُظهر جمالها
العرب اليوم - فساتين زفاف تُناسب شكل جسم العروس وتُظهر جمالها

GMT 20:27 2016 السبت ,27 شباط / فبراير

5 وصايا لـ"ديكورات" غرف نوم الأطفال
العرب اليوم - 5 وصايا لـ"ديكورات" غرف نوم الأطفال

GMT 06:17 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارس

أبي حقًا
العرب اليوم - أبي حقًا
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab