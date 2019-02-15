ترامب يوقع على قانون الموازنة ويعلن حالة الطوارئ لتمويل أمن الحدود

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع على الميزانية التي وافق عليها الحزبان في الكونغرس.

وأشارت إلى أنها سيعلن في الوقت نفسه حالة الطوارئ الوطنية، للالتفاف على الكونغرس وزيادة الاعتمادات المخصصة لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك على حساب بنود أخرى في الميزانية.

وقالت ساندرز في بيان "سيوقع الرئيس ترامب على مشروع قانون لتمويل الحكومة، لكنه سيتخذ أيضا إجراءات تنفيذية أخرى، بما في ذلك حالة الطوارئ الوطنية، لضمان إنهاء أزمة الأمن القومي والأزمة الإنسانية على الحدود".

وأضافت "إن الرئيس يفي مرة أخرى بوعده في بناء جدار، وحماية الحدود وضمان أمن بلدنا العظيم".

هذا وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لا بد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.