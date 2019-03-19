الخارجية الفنزويلية تعلن استيلاء المعارضة على مقراتها الدبلوماسية في أميركا

أعلنت الحكومة الفنزويلية، الاثنين، أن ممثلي المعارضة استولوا على مقرات بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة.

وأفادت الحكومة في بيان: بأن "جمهورية فنزويلا البوليفارية تبلغ المجتمع الدولي بأن بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة يتم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل أشخاص يتمتعون بدعم من الحكومة الأميركية ويعملون كوكلاء لمصالحهم السياسية وفي انتهاك مباشر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".



وأضاف البيان ان سلطات كاراكاس تطالب واشنطن بالامتثال للالتزامات القانونية باتخاذ تدابير لوقف الاستيلاء على هذه المباني. مشيرة إلى ان فنزويلا ستحتفظ بحقها اتخاذ "إجراءات قانونية مماثلة على أراضيها".