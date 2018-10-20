بومبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع محمد بن سلمان أطلعه فيه على البيان السعودي بشأن موت خاشقجي

أكدت شبكه "سي إن إن" بالعربية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلعه فيه ولي العهد علي البيان السعودي بشأن موت الصحافي جمال خاشقجي قبل أن يطلع بومبيو كلًا من الرئيس ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون

وعلق "البيت الأبيض " عليه مؤكدً تابعنا بيان المملكة العربية السعودية بشأن النتائج الأولية للتحقيقات في قضيه جمال خاشقجي مضيفا سنواصل متابعتنا للتحقيقات الأوليه في مقتل خاشقجي