لقي شخص مصرعه في إطلاق نار قرب فندق " Trump International Beach Resort (ترامب إنترناشيونال بيتش ريزورت) في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لصحيفة ميامي هيرالد.

ونقلت الصحيفة عن بيانات الشرطة المحلية قولها، إنه سمع إطلاق نار من سبع إلى ثماني طلقات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.