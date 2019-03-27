مجلس النواب الأمريكي يفشل في تجاوز فيتو ترامب

فشل مجلس النواب الأمريكي في تجاوز فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار المشرعين إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب لإيجاد التمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وصوت ضد فيتو ترامب 248 عضوا في مجلس النواب، وأيد الفيتو 181 نائبا.