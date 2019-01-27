جميل مزهر يؤكد هيئة مسيرات العودة تقرر العودة لاستخدام الأدوات الشعبية على حدود غزة
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جميل مزهر يؤكد هيئة مسيرات العودة تقرر العودة لاستخدام الأدوات الشعبية على حدود غزة .

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العرب اليوم - جميل مزهر يؤكد هيئة مسيرات العودة تقرر العودة لاستخدام الأدوات الشعبية على حدود غزة .

جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
غزة - العرب اليوم

جميل مزهر  يؤكد  هيئة مسيرات العودة تقرر العودة لاستخدام الأدوات الشعبية على حدود غزة .

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جميل مزهر يؤكد هيئة مسيرات العودة تقرر العودة لاستخدام الأدوات الشعبية على حدود غزة جميل مزهر يؤكد هيئة مسيرات العودة تقرر العودة لاستخدام الأدوات الشعبية على حدود غزة



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جميل مزهر يؤكد هيئة مسيرات العودة تقرر العودة لاستخدام الأدوات الشعبية على حدود غزة جميل مزهر يؤكد هيئة مسيرات العودة تقرر العودة لاستخدام الأدوات الشعبية على حدود غزة



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