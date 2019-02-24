مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويؤكد مواصلته في إدارة شؤون فنزويلا
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مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويؤكد مواصلته في إدارة شؤون فنزويلا

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العرب اليوم - مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويؤكد مواصلته في إدارة شؤون فنزويلا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
كراكاس - العرب اليوم

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، على خلفية دورها في محاولات إيصال مساعدات إنسانية إلى أراضي فنزويلا عبر الحدود المغلقة بين البلدين.

 

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مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويؤكد مواصلته في إدارة شؤون فنزويلا مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويؤكد مواصلته في إدارة شؤون فنزويلا



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مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويؤكد مواصلته في إدارة شؤون فنزويلا مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويؤكد مواصلته في إدارة شؤون فنزويلا



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