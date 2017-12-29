ميانمار تفرج عن صحافيين يعملان لدى قناة تركية

قال مسؤول في إدارة السجون في ميانمار إن الدولة الآسيوية أفرجت، اليوم الجمعة، عن صحافيين يعملان لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ومترجم محلي وسائق بعد أن نفذوا جميعاً حكماً بالسجن لمدة شهرين لخرقهم قانون الطيران بالتصوير بواسطة طائرة دون طيار.

وأفرج عن المصور لاو هون مينغ وهو من سنغافورة والمراسل موك تشوي لين من ماليزيا وأونغ ناينغ سوي وهو صحافي محلي كان يعمل مترجماً لهما إلى جانب السائق هلا تين من سجن في ياميثين بالقرب من العاصمة نايبيداو.

كانت الشرطة ألقت القبض على الصحافيين اللذين يعملان لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية والرجلين الآخرين من ميانمار يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) عندما حاولوا استخدام طائرة دون طيار بالقرب من مبنى البرلمان.

وقضت محكمة الشهر الماضي عليهم بالسجن لمدة شهرين بموجب قانون للطيران يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وحتى هذا الأسبوع كان الرجال الأربعة لا يزالون يواجهون اتهاماً إضافياً باستيراد الطائرة بدون طيار كما كان الصحفيان الأجنبيان الآخران يواجهان اتهامات أخرى تتعلق بالهجرة.

وقال أونغ ميو تشون رئيس سجن ياميثين "أفرجنا عن أونج ناينغ سوي والطاقم في تمام الساعة 7:20 صباحاً لأن إدارة الهجرة والشرطة أسقطتا الاتهامات".

وأفاد ضابط شرطة أنه صدرت أوامر لهم بإسقاط الاتهامات لأن الأربعة لم يقصدوا إلحاق الضرر بالأمن القومي، ولتحسين علاقات ميانمار مع سنغافورة وماليزيا التي يحمل الصحافيان جنسيتيهما.