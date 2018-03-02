رسائل نصية قد تدين نتانياهو وزوجته بتهم الفساد

يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، الجمعة، للتحقيق تحت طائل التحذير القضائي في مكاتب وحدة التحقيق في قضايا الغش والاحتيال في الشرطة في الملف المعروف بـ "ملف 4000"، المتعلق بعلاقات "هات وخذ" بينه وبين رجل الأعمال صديقه ألون ألوفتش، صاحب شركة الاتصال الإسرائيلية الأكبر "بيزك" ومالك موقع "وللاّ" الإخباري الأوسع انتشارًا على شبكة الإنترنت، بالتزامن مع رسائل نصية قد تدين نتانياهو وزوجته بـ "الفساد"،وذلك حسب ما نشر موقع "الحياة اللندنية".
وفي غرفة منفصلة لكن بالتزامن مع التحقيق سيتم الاستماع إلى الإفادة ذاتها مع زوجة رئيس الحكومة، سارة نتانياهو، ويتوقع أن تواجه الشرطة نتانياهو مع إفادات "شاهد الملك" أمين سر نتانياهو حتى الأمس القريب شلومو فيلبر. كما ستواجهه بإفادات صديقه رجل الأعمال ألوفتش والمستشار الإعلامي للعائلة نير حيفتس اللذين ما زالا رهن الاعتقال.
وتسرّب أوساط من الشرطة الإسرائيلية تقارير بأن إفادات فيلبر هي التي ستوقع نتانياهو، إذ إن الأول كان وكيل وزارة الاتصال عندما ترأسها نتانياهو في العامين 2015-2016، وخلالهما حصل ألوفتش على امتيازات مالية هائلة من وزارة الاتصال في مقابل قيام ألوفتش بفرض تغطية إيجابية عن عائلة نتانياهو في الموقع الإخباري، وفق اعترافات مدير عام الموقع سابقًا الذي قدم للشرطة أشرطة مسجلة للمحادثات بينه وبين ألوفتش توضح تدخل الأخير وزوجته في مضامين النشر وضمان أن يكون إيجابيًا ومشيدًا بعائلة نتانياهو.
وتدّعي الشرطة أن المعتقل حيفتس شطب من هاتفه النقال رسائل نصية مع رئيس الحكومة تتعلق بهذه العلاقات مع ألوفتش، من شأنها أن تكون دليلًا دامغًا على ضلوع نتانياهو شخصيًا، وليس فقط زوجته.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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