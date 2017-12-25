العاهل الأردني يهنيء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

نشر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تهنئة للطوائف المسيحية في الأردن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب الملك في تغريدته: "ونحن نستقبل عيد الميلاد المجيد، أهنئ إخواننا المسيحيين وأتمنى لهم الخير والبركة، وأتمنى لوطننا في العام الجديد مزيدًا من الازدهار والتقدم، بسواعد أبنائه وبناته وإرادتهم الصلبة، التي تثبت دائما أنها أقوى من كل التحديات، عيد مجيد وعام مبارك على الوطن وأهله".
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تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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