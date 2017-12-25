العاهل الأردني يهنيء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

نشر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تهنئة للطوائف المسيحية في الأردن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الملك في تغريدته: "ونحن نستقبل عيد الميلاد المجيد، أهنئ إخواننا المسيحيين وأتمنى لهم الخير والبركة، وأتمنى لوطننا في العام الجديد مزيدًا من الازدهار والتقدم، بسواعد أبنائه وبناته وإرادتهم الصلبة، التي تثبت دائما أنها أقوى من كل التحديات، عيد مجيد وعام مبارك على الوطن وأهله".