برلمان أرمينيا ينتخب أرمين سركسيان رئيسًا للبلاد

انتخب برلمان أرمينيا أرمين سركسيان رئيسا جديدا للبلاد اليوم الجمعة بأغلبية كبيرة.

ويعتبر سركسيان (64 عاما) هو رئيس وزراء سابق وشغل أيضا منصب سفير أرمينيا لدى بريطانيا وانتخب رئيسا لفترة مدتها 7 أعوام، وفاز بالمنصب بتأييد 90 من أعضاء البرلمان مقابل معارضة عشرة وامتناع عضو واحد عن التصويت.

ويخلف سركسيان الرئيس سيرج سركسيان الذى يقول زعماء المعارضة إنه قد يصبح رئيس الوزراء ويواصل السيطرة على السلطة.