برلمان أرمينيا ينتخب أرمين سركسيان رئيسًا للبلاد

انتخب برلمان أرمينيا أرمين سركسيان رئيسا جديدا للبلاد اليوم الجمعة بأغلبية كبيرة.
ويعتبر سركسيان (64 عاما) هو رئيس وزراء سابق وشغل أيضا منصب سفير أرمينيا لدى بريطانيا وانتخب رئيسا لفترة مدتها 7 أعوام، وفاز بالمنصب بتأييد 90 من أعضاء البرلمان مقابل معارضة عشرة وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ويخلف سركسيان الرئيس سيرج سركسيان الذى يقول زعماء المعارضة إنه قد يصبح رئيس الوزراء ويواصل السيطرة على السلطة.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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