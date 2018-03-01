الرئيس السيسي يدشن المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى مدينة العلمين الجديدة، لافتتاح المدينة وعدد من المشروعات القومية الجارية فيها، وذلك بمشاركة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة والحكومة.
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، متحف آثار مطروح عبر "الفيديو كونفرانس"، على هامش زيارته لمدينة العلمين الجديدة لتدشينها وافتتاح عدد من مشروعاتها، ليصبح "متحف مطروح" أول متحف أثرى شامل بالمحافظة، يضم مجموعة كبيرة من آثار العصور التاريخية المختلفة.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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