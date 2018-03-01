الرئيس السيسي يدشن المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى مدينة العلمين الجديدة، لافتتاح المدينة وعدد من المشروعات القومية الجارية فيها، وذلك بمشاركة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة والحكومة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، متحف آثار مطروح عبر "الفيديو كونفرانس"، على هامش زيارته لمدينة العلمين الجديدة لتدشينها وافتتاح عدد من مشروعاتها، ليصبح "متحف مطروح" أول متحف أثرى شامل بالمحافظة، يضم مجموعة كبيرة من آثار العصور التاريخية المختلفة.