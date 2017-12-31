دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى "التعاون العملي" في العام الجديد مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وأكد الكرملين أن بوتين أكّد إلى ترامب أنّ "الحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة يحتاج بشكل خاص إلى تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم، وأنّ الاحترام المتبادل يجب أن يكون "قاعدة لتطوير العلاقات" بين البلدين".

ونقل البيان عن بوتين قوله إنّ "هذا سيسمح لنا بالتحرك نحو بناء تعاون (براغماتي) موجه على المدى الطويل"، كما بعث الرئيس الروسي برسائل إلى رؤساء دول أخرين من بينهم زعماء الدول السوفياتية السابقة وايمانويل ماكرون، وأنجيلا ميركل والرئيس السوري بشار الأسد، وعبّر بوتين في رسالته إلى الأسد الذي التقى به خلال زيارة مفاجئة للقاعدة الجوية السورية "حميميم" في سورية، في وقت سابق من هذا الشهر، عن أمله الصادق في أن تستمر التغييرات الرئيسية نحو الأفضل في سورية في العام الجديد.

وأضاف البيان أن بوتين بيّن للأسد، أنّ روسيا ستواصل تقديم جميع أنواع الدعم إلى الجمهورية العربية السورية، من أجل حماية سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودخلت روسيا في النزاع السوري في سبتمبر/أيلول 2015، عندما بدأت حملة جوية لدعم الجيش الأسد، وكان بوتين قد أمر بالانسحاب الجزئي للجيش الروسي من سورية في وقت سابق من هذا الشهر.