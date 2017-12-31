دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى "التعاون العملي" في العام الجديد مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وأكد الكرملين أن بوتين أكّد إلى ترامب أنّ "الحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة يحتاج بشكل خاص إلى تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم، وأنّ الاحترام المتبادل يجب أن يكون "قاعدة لتطوير العلاقات" بين البلدين".
ونقل البيان عن بوتين قوله إنّ "هذا سيسمح لنا بالتحرك نحو بناء تعاون (براغماتي) موجه على المدى الطويل"، كما بعث الرئيس الروسي برسائل إلى رؤساء دول أخرين من بينهم زعماء الدول السوفياتية السابقة وايمانويل ماكرون، وأنجيلا ميركل والرئيس السوري بشار الأسد، وعبّر بوتين في رسالته إلى الأسد الذي التقى به خلال زيارة مفاجئة للقاعدة الجوية السورية "حميميم" في سورية، في وقت سابق من هذا الشهر، عن أمله الصادق في أن تستمر التغييرات الرئيسية نحو الأفضل في سورية في العام الجديد.
وأضاف البيان أن بوتين بيّن للأسد، أنّ روسيا ستواصل تقديم جميع أنواع الدعم إلى الجمهورية العربية السورية، من أجل حماية سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودخلت روسيا في النزاع السوري في سبتمبر/أيلول 2015، عندما بدأت حملة جوية لدعم الجيش الأسد، وكان بوتين قد أمر بالانسحاب الجزئي للجيش الروسي من سورية في وقت سابق من هذا الشهر.
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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