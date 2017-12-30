وثائق تكشف عن طلب شمعون بيرس بالحصول على الجنسية الفلسطينية

تم الكشف عن وثائق ومستندات تاريخية موجودة في أرشيف إسرائيل، حيث تبين هذه الوثائق أن شمعون بيرس رئيس حكومة اسرائيل ووزير أمنها ورئيسها وأحد أهم السياسيين الذين اسسوا دولة اسرائيل، كان قد تقدم بطلب الحصول على الجنسية الفلسطينية عندما وصل إلى البلاد كقادم جديد من بيلاروسيا.

وبالاضافة إلى شخصية شمعون بيريس فهناك ايضا 67 الف وثيقة تاريخية في الفترة التي كانت بريطانيا تحتل فلسطين وهي الفترة التي كانت تسمى بالانتداب البريطاني، على أرض فلسطين والفترة التي سبقت قرار التقسيم في الأمم المحتدة وإقامة دولة إسرائيل.