وثائق تكشف عن طلب شمعون بيرس بالحصول على الجنسية الفلسطينية

تم الكشف عن وثائق ومستندات تاريخية موجودة في أرشيف إسرائيل، حيث تبين هذه الوثائق أن شمعون بيرس رئيس حكومة اسرائيل ووزير أمنها ورئيسها وأحد أهم السياسيين الذين اسسوا دولة اسرائيل، كان قد تقدم بطلب الحصول على الجنسية الفلسطينية عندما وصل إلى البلاد كقادم جديد من بيلاروسيا.
وبالاضافة إلى شخصية شمعون بيريس فهناك ايضا 67 الف وثيقة تاريخية في الفترة التي كانت بريطانيا تحتل فلسطين وهي الفترة التي كانت تسمى بالانتداب البريطاني، على أرض فلسطين والفترة التي سبقت قرار التقسيم في الأمم المحتدة وإقامة دولة إسرائيل.
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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