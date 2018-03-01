البرلمان الألماني يعيد التحقيق في هجوم سوق الكريسماس في برلين

فتح البرلمان الألماني، اليوم الخميس، تحقيقا جديدا في قضية أنس عمري اللاجئ التونسي الذي نفذ هجوم سوق الكريسماس ببرلين في ديسمبر 2016 عندما قاد شاحنة ودهس المارة ليودي بحياة 12 شخصا.
وقالت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني إنه يبدو أن هجوم سوق الكريسماس سبقه مشاكل أمنية أكبر مما كان متصور من قبل المسؤولين.
وأوضحت الإذاعة أنه بعد الهجوم أظهرت سلسلة من الاكتشافات أن قوات الأمن الفيدرالية والمحلية اقترفت عدة أخطاء، ما أثار انتقادات ضد أجهزة المخابرات لإخفاقها في تتبع عمري قبل الهجوم رغم أنه كان يعتبر تهديدا محتملا وقضى مدة وجيزة في الحجز للتجارة في المخدرات.
وأضافت الإذاعة أن مكاتب الهجرة في ألمانيا واجهت انتقادات بعدما اتضح أن عمري تمكن من التسجيل للحصول على اللجوء أسماء مستعارة وجنسيات مختلفة.
وأشارت الإذاعة إلى أن حكومات ولايتي برلين وشمال الراين ويستفاليا فتحا تحقيقات خاصة بهم في الهجوم الإرهابي العام الماضي، لكن المدعي العام المتقاعد برونو جوست الذي تم تفويضه كمحقق خاص أكد في تقرير في أكتوبر 2017 أن سلطات العاصمة ارتكبت كل الأخطاء التي يمكن اقترافها.
وقالت الإذاعة إنه نظرا لكون تقرير جوست كان مقتصرا على ولاية واحدة فقط، أوصى وزير داخلية برلين أندريا جيسيل بأن يعيد البرلمان الألماني التدقيق في القضية.
ونوهت الإذاعة بأن التحقيق الجديد لا يهدف فقط لسد ثغرات التحقيقات السابقة، لكن كما أشار رئيس لجنة البوندستاج أرمن شوستر إلى أن البرلمان يأمل تقديم أجوبة وتوضيحات تدين بها ألمانيا للضحايا وعائلاتهم الذين كان معظمهم من الأجانب.
نقلًا عن أ ش أ
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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