المانيا تحبط هجوم قرصنة روس استهدفوا بيانات وزارتي الخارجية والدفاع

أعلنت السلطات الألمانية الليلة الماضية السيطرة على محاولة قرصنة استهدفت شبكات بيانات حكومية، وفتح تحقيق بشأنه.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أمنية أن قراصنة أجانب اقتحموا شبكة البيانات المؤمنة للحكومة الألمانية والسلطات الأمنية.
وأوضحت المصادر التي لم يتم تسميتها أن جواسيس إلكترونيين تابعين للمجموعة الروسية (ايه بي تي 28) هاجموا بنجاح وزارتي الخارجية والدفاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، يوهانس ديمروت: "وكالات الاستخبارات الاتحادية تحقق حاليا في حادث أمن تكنولوجيا المعلومات يشمل شبكات بيانات حكومية".
وتابع "الهجوم تم عزله ووضعه تحت السيطرة"، وفق ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية الخاصة.
ومضى قائلا "نعطي العمل ضد هذا الهجوم أولوية كبيرة.. ونخصص له موارد كبيرة".
وأضاف "أصاب الهجوم تقنية المعلومات وشبكات الحكومة الاتحادية"، من دون تحديد توقيت الهجوم أو حجم الضرر أو الجهات التي تقف وراءه.
وحسب المصادر الأمنية، فإن شبكة البيانات التابعة لإدارة الحكومة الاتحادية (رابطة المعلومات برلين-بون) تم اختراقها عبر هجوم القراصنة، ومنذ ديسمبر الماضي، تبذل السلطات الألمانية جهودا من أجل التعرف على مدى عمق اختراق القراصنة داخل شبكة الحكومة.
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