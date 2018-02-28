الأمم المتحدة تعلن عن مقتل 4 من جنودها لحفظ السلام في مالي

قتل اربعة جنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة في مالي وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة اليوم الأربعاء عندما مرت المركبة التي كانوا فيها على لغم في شمال مالي، حسب ما أعلنت البعثة اليوم.

وذكرت البعثة في بيان أن "الجنود كانوا على طريق يربط بلدتي بوني ودوينتزا في منطقة موبتي حيث قتل ستة جنود ماليين في حادث مشابه قبلها بيوم، ووقع الهجوم نحو الساعة الثانية ظهرا (1400 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أن عدد القتلى مبدئي وقد يزيد. ورفضت أن تحدد على الفور جنسيات الضحايا، مشيرة إلى أن إن "البعثة تعزز وجودها الأمني في مالي، التي شهدت تصعيدا في العنف من جانب المتشددين بالتعاون مع الجيش المالي والقوات الإقليمية والدولية".

نقلًا عن بنا