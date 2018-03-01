الرئيس الأميركي يجري مباحثات هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات هاتفية اليوم مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وطبقًا لبيان صحفي صدر عن البيت الأبيض فقد هنأ الرئيس ترامب نظيره الكوري الجنوبي على نجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانغ لعام 2018.

وأطلع الرئيس مون الرئيس ترامب على التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية والمحادثات بين الكوريتين.

وجدد الرئيسان موقفهما الراسخ بأن أي حوار مع كوريا الشمالية يجب أن يتم بالهدف الصريح الذي لا يتزعزع والمتمثل في نزع السلاح النووي الكامل الذي يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه. والتزم الرئيسان بالمحافظة على التنسيق الوثيق بين بلديهما.