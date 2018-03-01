الرئيس الأميركي يجري مباحثات هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات هاتفية اليوم مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.
وطبقًا لبيان صحفي صدر عن البيت الأبيض فقد هنأ الرئيس ترامب نظيره الكوري الجنوبي على نجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانغ لعام 2018.
وأطلع الرئيس مون الرئيس ترامب على التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية والمحادثات بين الكوريتين.
وجدد الرئيسان موقفهما الراسخ بأن أي حوار مع كوريا الشمالية يجب أن يتم بالهدف الصريح الذي لا يتزعزع والمتمثل في نزع السلاح النووي الكامل الذي يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه. والتزم الرئيسان بالمحافظة على التنسيق الوثيق بين بلديهما.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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