نشر موقع فوربس

Forbes الأميركي يوم الاثنين الماضي تقريرًا جديدًا له يوضح فيه أقوى عشرة جيوش في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك حروبًا أهلية تشهدها المنطقة في سورية والعراق وليبيا واليمن بالإضافة إلى العمليات التطهيرية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء، وموجات الغضب في إيران.

وأكد أن السعودية هي أكثر الدول خلال العام الماضي إنفاقًا على التسليح، وأن ميزانية الرياض كانت هي أكثر من خمسة أكبر دول في المنطقة من المنفقين على التسليح مجتمعة ، وهم إيران وعمان والعراق وإسرائيل والجزائر .

وأوضح التقرير أن المال لا يعتبر هو المعيار الوحيد الذي يمكن من خلاله الحكم على إمكانيات وقدرات القوات المسلحة في الدول، ولكن التدريب للجيوش وأنواع الأسلحة وكمياتها وعدد الطيارين والبحارين والجنود هي من الأساسيات التي لابد من وضعها في الاعتبار، مشيرة إلى أن مؤشر قوة النيران العالمية هو أساس

وأعلن موقع فوربس أن المؤشر الخاص بقوة النيران العالمية كان هو الأساس الذي تم عليه هذا التقييم، والذي يعتمد على نحو خمسون عامل منها ترسانة الجيش والقدرات القتالية وترسانة الجيش، وفيما يلي ترتيب البلدان العشر الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط

10 الإمارات العربية المتحدة

عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 63 ألفًا

ميزانية العام 2017: غير معروفة

9) العراق

عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 64 ألفًا

ميزانية العام 2017: 19.3 مليار دولار أميركي

8) المغرب

عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 195 ألفً

ميزانية العام 2017: 3.5 مليار دولار أميركي

7) سوريا

عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 142,500

ميزانية العام 2017: غير معروفة

6) الجزائر

عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 130 ألفًا

ميزانية 2017: 10 مليارات دولار أميركي

5) المملكة العربية السعودية

عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 227 ألفًا

ميزانية 2017: 76.7 مليار دولار أميركي

4) إيران

عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 523 ألفاً

ميزانية 2017: 16 مليار دولار أميركي

3) إسرائيل

عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 176500

ميزانية 2017: 18.5 مليار دولار أميركي

2) مصر

عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 438500

ميزانية 2017: 2.7 مليار دولار أميركي

1) تركيا

عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 355800

ميزانية 2017: 8 مليارات دولار أميركي