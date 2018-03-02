نشر موقع فوربس
Forbes الأميركي يوم الاثنين الماضي تقريرًا جديدًا له يوضح فيه أقوى عشرة جيوش في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك حروبًا أهلية تشهدها المنطقة في سورية والعراق وليبيا واليمن بالإضافة إلى العمليات التطهيرية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء، وموجات الغضب في إيران.
وأكد أن السعودية هي أكثر الدول خلال العام الماضي إنفاقًا على التسليح، وأن ميزانية الرياض كانت هي أكثر من خمسة أكبر دول في المنطقة من المنفقين على التسليح مجتمعة ، وهم إيران وعمان والعراق وإسرائيل والجزائر .
وأوضح التقرير أن المال لا يعتبر هو المعيار الوحيد الذي يمكن من خلاله الحكم على إمكانيات وقدرات القوات المسلحة في الدول، ولكن التدريب للجيوش وأنواع الأسلحة وكمياتها وعدد الطيارين والبحارين والجنود هي من الأساسيات التي لابد من وضعها في الاعتبار، مشيرة إلى أن مؤشر قوة النيران العالمية هو أساس
وأعلن موقع فوربس أن المؤشر الخاص بقوة النيران العالمية كان هو الأساس الذي تم عليه هذا التقييم، والذي يعتمد على نحو خمسون عامل منها ترسانة الجيش والقدرات القتالية وترسانة الجيش، وفيما يلي ترتيب البلدان العشر الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط
10 الإمارات العربية المتحدة
عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 63 ألفًا
ميزانية العام 2017: غير معروفة
9) العراق
عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 64 ألفًا
ميزانية العام 2017: 19.3 مليار دولار أميركي
8) المغرب
عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 195 ألفً
ميزانية العام 2017: 3.5 مليار دولار أميركي
7) سوريا
عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 142,500
ميزانية العام 2017: غير معروفة
6) الجزائر
عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 130 ألفًا
ميزانية 2017: 10 مليارات دولار أميركي
5) المملكة العربية السعودية
عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 227 ألفًا
ميزانية 2017: 76.7 مليار دولار أميركي
4) إيران
عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 523 ألفاً
ميزانية 2017: 16 مليار دولار أميركي
3) إسرائيل
عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 176500
ميزانية 2017: 18.5 مليار دولار أميركي
2) مصر
عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 438500
ميزانية 2017: 2.7 مليار دولار أميركي
1) تركيا
عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 355800
ميزانية 2017: 8 مليارات دولار أميركي
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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