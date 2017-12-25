اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "هزّ" المعارضة السورية ليتساقط منها الراديكاليون بما يخدم المفاوضات المباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين، معلنًا في لقاء خاص مع إحدى الوسائل الإعلامية الروسية، بالقول: "مستمرون من جهتنا في التعاون مع الحكومة السورية بما يخدم تبنيها المواقف البناءة، إلّا أنّه من الخطأ المطلق اتهام دمشق برفضها الحوار مع من طالبوا برحيل النظام"، مضيفًا "لا بدّ من هزّ وفد المعارضة وإزالة بعض الراديكاليين من مجموعات المعارضة الذين انضموا إليها حين تشكيل وفودها للمفاوضات، وأرى أنه لا بدّ لهذا الأمر من أن ينحسب على الراديكاليين الذين لا يزالون حتى الآن منخرطين في آلية التفاوض".

يشار إلى أنّ المبعوث الأممي للتسوية السورية ستيفان دي ميستورا، سبق أن اتهم دمشق في أعقاب الجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف بأنّها "لم تبد استعدادها للحوار" و"أنّ الفرصة الذهبية للحوار قد ضاعت".