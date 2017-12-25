اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "هزّ" المعارضة السورية ليتساقط منها الراديكاليون بما يخدم المفاوضات المباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين، معلنًا في لقاء خاص مع إحدى الوسائل الإعلامية الروسية، بالقول: "مستمرون من جهتنا في التعاون مع الحكومة السورية بما يخدم تبنيها المواقف البناءة، إلّا أنّه من الخطأ المطلق اتهام دمشق برفضها الحوار مع من طالبوا برحيل النظام"، مضيفًا "لا بدّ من هزّ وفد المعارضة وإزالة بعض الراديكاليين من مجموعات المعارضة الذين انضموا إليها حين تشكيل وفودها للمفاوضات، وأرى أنه لا بدّ لهذا الأمر من أن ينحسب على الراديكاليين الذين لا يزالون حتى الآن منخرطين في آلية التفاوض".
يشار إلى أنّ المبعوث الأممي للتسوية السورية ستيفان دي ميستورا، سبق أن اتهم دمشق في أعقاب الجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف بأنّها "لم تبد استعدادها للحوار" و"أنّ الفرصة الذهبية للحوار قد ضاعت".
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تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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