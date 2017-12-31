أردوغان يؤكد ما يحصل في سورية والعراق مسألة بقاء وفناء بالنسبة لنا

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، السبت، ما يجري من أحداث ومتغيرات أمنية وسياسية في كل من سورية والعراق "مسألة بقاء أو فناء" بالنسبة لبلادها. وحديث اردوغان جاء في كملة القاها اليوم امام حشود من أنصار واعضاء حزبه حزب العدالة والتنمية في تركيا.
وقال إن "تركيا لديها حدود تمتد آلاف الكيلومترات بين مع سورية والعراق، وما يحدث داخل هذين البلدين له ارتباط مباشر بتركيا". وأضاف اردوغان "بعض الناس يرون ما يحصل في سورية والعراق مجرد خطوة تكتيكية بينما نراه نحن مسألة بقاء أو فناء ونسير بخطواتنا وفقا لهذه الرؤية".
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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