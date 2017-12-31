أردوغان يؤكد ما يحصل في سورية والعراق مسألة بقاء وفناء بالنسبة لنا

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، السبت، ما يجري من أحداث ومتغيرات أمنية وسياسية في كل من سورية والعراق "مسألة بقاء أو فناء" بالنسبة لبلادها. وحديث اردوغان جاء في كملة القاها اليوم امام حشود من أنصار واعضاء حزبه حزب العدالة والتنمية في تركيا.

وقال إن "تركيا لديها حدود تمتد آلاف الكيلومترات بين مع سورية والعراق، وما يحدث داخل هذين البلدين له ارتباط مباشر بتركيا". وأضاف اردوغان "بعض الناس يرون ما يحصل في سورية والعراق مجرد خطوة تكتيكية بينما نراه نحن مسألة بقاء أو فناء ونسير بخطواتنا وفقا لهذه الرؤية".