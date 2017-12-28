نشرت وسائل الدعاية التابعة إلى تنظيم "داعش"، مقطع فيديو بعث فيه أحد عناصره برسالة تهديد إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذّر المسلّح المدعو أبو صالح الأميركي، وهو من أصول أفريقية، الرئيس الأميركي باللغة الإنجليزية من أن "الحرب على الإسلام" التي شنّها البيت الأبيض جعلت الولايات المتحدة أكثر ضعفا.
وشدد المتطرف على أن ترامب دخل البيت الأبيض بفضل "خطابه الصليبي"، متهما الرئيس الأميركي الذي وصفه بـ"كلب الروم" بالحقد على الإسلام، وقال له "أنت لا تحرر المدن إنما تدمرها بغاراتك الجوية لأنك أجبن من أن تحاربنا على الأرض، وأنت الآن تشهد انتصارك الزائف، فإن حربك على الإسلام جعلت بلادك أقل أمنا وأغرقت شعبك في الفوضى".
وناشد "داعش" المسلمين الأميركيين "الإنزال بالصلبيين أشد العذاب" وتنفيذ هجمات جديدة على أراضي الولايات المتحدة، داعيا إلى استغلال سهولة الحصول على أسلحة نارية في الولايات المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة شهدت في العام الآيل على الانتهاء بعض اعتداءات صنفت بأنها متطرّفة، بما في ذلك هجومين هزّا مدينة نيويورك منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلن "داعش" مسؤوليته عنهما.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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