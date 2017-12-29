ضبط سفينة ترفع علم هونغ كونغ تهرّب الوقود إلى كوريا الشمالية

كشفت كوريا الجنوبية، الجمعة، أنّها ضبطت سفينة ترفع علم هونغ كونغ يشتبه في نقلها وقودًا إلى كوريا الشمالية في تحد للعقوبات الدولية، وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية أنّ السفينة "لايتهاوس وينمور" نقلت منتجات بترولية مكرّرة إلى سفينة كورية شمالية في المياه الدولية أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول، وأظهرت وثائق أنّ الولايات المتحدة اقترحت على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ على القائمة السوداء لتحايلها على العقوبات المفروضة على بيونغيانغ بسبب برامجها النووية والصاروخية.