ضبط سفينة ترفع علم هونغ كونغ تهرّب الوقود إلى كوريا الشمالية

كشفت كوريا الجنوبية، الجمعة، أنّها ضبطت سفينة ترفع علم هونغ كونغ يشتبه في نقلها وقودًا إلى كوريا الشمالية في تحد للعقوبات الدولية، وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية أنّ السفينة "لايتهاوس وينمور" نقلت منتجات بترولية مكرّرة إلى سفينة كورية شمالية في المياه الدولية أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول، وأظهرت وثائق أنّ الولايات المتحدة اقترحت على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ على القائمة السوداء لتحايلها على العقوبات المفروضة على بيونغيانغ بسبب برامجها النووية والصاروخية.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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