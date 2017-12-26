بيونغ يانغ تسعى للتفاوض على برامجها للأسلحة العام المقبل

توقعت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن "تسعى كوريا الشمالية للتفاوض مع الولايات المتحدة على برامجها للأسلحة العام المقبل، ولتحقيق شكل من أشكال التقارب على الأقل مع سيؤول".
وفرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة أشد على كوريا الشمالية الجمعة الماضي، بسبب أحدث تجاربها على صاروخ باليستي عابر للقارات في تحرك وصفه الشمال بأنه حصار اقتصادي وعمل من أعمال حرب.
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في تقرير: "كوريا الشمالية ستسعى للمفاوضات مع الولايات المتحدة وستواصل في الوقت ذاته مساعيها للاعتراف بها دولةً تملك قدرة نووية على أرض الواقع".
ولم يقدم التقرير أسباباً للنتائج التي توصل إليها.
وتأججت التوترات بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية التي تطورها في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي، فيما تتبادل بيونغ يانغ والبيت الأبيض حرباً كلامية.
وقال دبلوماسيون أمريكيون بشكل واضح إنهم "يريدون حلاً دبلوماسياً لكن الرئيس دونالد ترامب وصف المحادثات بأنها غير مجدية"، وقال إن "على بيونغ يانغ أن تلتزم بالتخلي عن أسلحتها النووية قبل بدء أي محادثات".
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة مرعوبة من قوة بيونغ يانغ النووية "وتزداد هلعا في تحركاتها لفرض أقسى العقوبات والضغوط على بلادنا".
وأيدت الصين، الحليف الكبير الوحيد للشمال، وروسيا أحدث جولة من العقوبات بينما دعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، أمس لبذل جهود من أجل تخفيف التوتر.
GMT 07:52 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبرسيول تتوقّع إجراء تجارب نووية جديدة لكوريا الشمالية
GMT 13:08 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبربدء مناورات عسكرية بين سيؤول وواشنطن وكوريا الشمالية تصفها بـ "الاستفزازية"
GMT 06:27 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبرمقتل 8 أشخاص غرقًا في كوريا الجنوبية
GMT 07:14 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبرالرئيس الأميركي يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكوري الجنوبي
GMT 06:38 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبركوريا الجنوبية تندد بإطلاق الشمالية صاروخًا بالستيًا
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
أرسل تعليقك