الحزب الشيوعي الصيني ينوي تعزيز سيطرته على السلطة

أفاد خبراء اليوم الخميس، بأن الحزب الشيوعي في الصين يعتزم ترسيخ المزيد من السيطرة على السلطة في يناير(كانون ثاني) عندما يتولى بصورة منفردة الإشراف على "الشرطة الشعبية المسلحة".
وكانت قوات الشرطة شبه العسكرية تخضع لسلطة مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، وكذلك اللجنة العسكرية المركزية صلب الحزب الشيوعي.
وبداية من 1 يناير(كانون ثاني)، ستتولى اللجنة العسكرية منفردةً المسؤولية عنها.
ويترأس هذه اللجنة الرئيس الصيني شين جين بينغ.
وقال المحلل السياسي المستقل تشانغ ليفان في بكين، إن الخطوة ستزيد من إضعاف مجلس الدولة، وتضع المزيد من السلطة في يد الحزب الشيوعي والرئيس شي، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للحزب.
وأضاف تشانغ: "إنهم يؤكدون على أن الحزب يقود كل شيء. الحكومة أيضاً يحكمها الحزب".
وفق مجلس الشعب الصيني، البرلمان، ستتوسع مهام القوة، التي يبلغ قوامها 880 ألف فرد، ليشمل مهام الحراسة والاستدعاء للتعامل في الطوارئ، ومهام الإنقاذ، ومحاربة الإرهاب، وحماية الحقوق البحرية، والأعمال القتالية الدفاعية.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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