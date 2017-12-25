أبرز معارضي بوتين يطلب رسميًا خوض انتخابات الرئاسة الروسية

قدم الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني إلى لجنة الانتخابات المركزية أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن بيان للجنة الانتخابات المركزية القول إن "نافالني حضر إلى مقر اللجنة اليوم الأحد وقدّم طلبا ذا صلة".

وكانت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات إيلا بامفيلوفا صرحت في وقت سابق من العام الجاري بأن إدانة نافالني في قضية اختلاس تمنعه من التسجيل للترشح في انتخابات الرئاسة؛ غير أن نافالني، وهو أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دافع عن نفسه قائلا إن القضية ضده "ذات دوافع سياسية، والإدانة كانت غير قانونية ولا ينبغي أن تقف في طريق ترشحه للرئاسة".

وفي سياق متصل، قالت الوكالة الروسية إن اللجنة قبلت أيضا أوراق رجل الأعمال الروسي سيرجي بولونسكي، الطامح لخوض سباق الرئاسة، فيما تلاحقه تُهَمٌ بالنصب والاحتيال.

نقلًا عن أ ش أ