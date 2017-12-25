أبرز معارضي بوتين يطلب رسميًا خوض انتخابات الرئاسة الروسية

قدم الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني إلى لجنة الانتخابات المركزية أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن بيان للجنة الانتخابات المركزية القول إن "نافالني حضر إلى مقر اللجنة اليوم الأحد وقدّم طلبا ذا صلة".
وكانت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات إيلا بامفيلوفا صرحت في وقت سابق من العام الجاري بأن إدانة نافالني في قضية اختلاس تمنعه من التسجيل للترشح في انتخابات الرئاسة؛ غير أن نافالني، وهو أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دافع عن نفسه قائلا إن القضية ضده "ذات دوافع سياسية، والإدانة كانت غير قانونية ولا ينبغي أن تقف في طريق ترشحه للرئاسة".
وفي سياق متصل، قالت الوكالة الروسية إن اللجنة قبلت أيضا أوراق رجل الأعمال الروسي سيرجي بولونسكي، الطامح لخوض سباق الرئاسة، فيما تلاحقه تُهَمٌ بالنصب والاحتيال.
نقلًا عن أ ش أ
GMT 22:03 2017 السبت ,07 تشرين الأول / أكتوبرالمعارضة الروسية تدعو بوتين إلى التنحي والشرطة تعتقل محتجين
GMT 07:03 2017 الإثنين ,03 إبريل / نيسانالشرطة الروسية تعتقل 30 متظاهرًا حاولوا تنظيم مسيرة نحو الكرملين
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
أرسل تعليقك