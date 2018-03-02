أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن ضد ميليشيات الحوثي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" - الأمريكية اليوم /الخميس/ - "إن مهمة بلادها في اليمن تتمثل في مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم السعودية التي تعرضت لهجوم من الحوثيين المدعومين من إيران، والذين أطلقوا صواريخ واستهدفوا منشآت مدنية".
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الدعم الأمريكي يتمثل في التزويد بالوقود والمشاركة بالمعلومات الاستخباراتية.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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