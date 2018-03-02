أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن ضد ميليشيات الحوثي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" - الأمريكية اليوم /الخميس/ - "إن مهمة بلادها في اليمن تتمثل في مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم السعودية التي تعرضت لهجوم من الحوثيين المدعومين من إيران، والذين أطلقوا صواريخ واستهدفوا منشآت مدنية".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الدعم الأمريكي يتمثل في التزويد بالوقود والمشاركة بالمعلومات الاستخباراتية.

نقلًا عن أ ش أ