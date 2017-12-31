قاضي صدام حسين يكشف السبب وراء تعجيل إعدامه

كشف القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقا، الذي أشرف شخصيا على إعدام صدام حسين، كشف عن محاولات لتهريب صدام من سجنه، كانت السبب في التعجيل بإعدامه. وقال حداد في مقابلة مع تلفزيون "RT" الروسي، إنه سعى للتعجيل بإعدام صدام حسين بعد صدور حكم الإعدام، وقبل أن يكتمل النظر والمرافعات في القضايا الأخرى، وذلك لعدة لأسباب أهمها الكاريزما، التي كان يتمتع بها الأخير، والتي جعلت كل البعثيين، يأملون أنه ما زال من الممكن أن يعود كل شيء مثلما كان، مشيرا إلى أن ذلك الأمل انتهى بإعدام صدام.
كما أكد حداد أنه كانت هناك معلومات مؤكدة تثبت أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يريد تهريب صدام. وأضاف أنه تم التفطن لمحاولة تهريب أحد القادة الكبار في حزب البعث، مشيرا إلى أن أهل أحد الأشخاص في قطر اتفقوا مع آخرين لتهريبه مقابل مبلغ مالي كبير، إلا أن المخطط فشل في آخر مرحلة بسبب عدم الاتفاق على المبلغ.
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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