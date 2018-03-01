البرلمان العراقي يعتمد قرارًا لوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية

أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، قراراً يدعو الحكومة الى وضع جدول زمنى لمغادرة القوات الأجنبية من العراق فى إشارة الى التحالف الدولى الذى قدم الاسناد خلال المعارك ضد الإرهابيين.
وأفاد بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري "بعد أن وجه الشكر لجميع الدول التى وقفت مع العراق فى حربه ضد عصابات داعش مجلس النواب يصوت على قرار يدعو فيه الحكومة إلى وضع جدول زمنى لمغادرة القوات الأجنبية من العراق".
من جانبه قال النائب هشام السهيل لرويترز"البرلمان صوت على قرار ينص على تقديم الشكر للدول الصديقة لتقديمهم الدعم فى هزيمة داعش وبنفس الوقت يطلب القرار من الحكومة تحديد جدول زمنى لانسحاب القوات الأجنبية".
وأضاف "الأمر عائد للحكومة لتقرر كم الوقت اللازم الذى نحتاجهم فيه للبقاء، سنة واحدة،سنتان".
وتشكل التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى 2014 لمحاربة تنظيم داعش فى العراق وسوريا وينشر آلاف الجنود فى العراق. وقدم التحالف دعما جويا مهما لقوات الأمن العراقية التى أعلنت النصر على التنظيم فى ديسمبر.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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