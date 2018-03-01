عناصر المعارضة السورية تواصل قصف ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية

قال الجيش الروسي، اليوم الخميس، إن مدنيين فى الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة فى سورية قدموا طلبات إجلاء عديدة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن الميجر جنرال الروسى فلاديمير زولوتوخين.
ونقلت تاس عن زولوتوخين قوله للصحفيين فى دمشق إن مقاتلى المعارضة يواصلون قصف ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية.
من جانبه أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سورية اللواء يورى يفتوشينكو، أن تصرفات المسلحين فى الغوطة الشرقية تدل على رفضهم تنفيذ القرار 2401 لمجلس الأمن الدولى حول الهدنة فى سوريا.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن اللواء يفتوشينكو - فى موجز صحفى عقده فى قاعدة حيميم بريف اللاذقية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء - قوله إن متابعة المركز لتطبيق نظام وقف إطلاق النار فى سوريا كشفت عن مواصلة المجموعات المسلحة عملياتها القتالية فى الغوطة وكذلك فى محافظات حلب واللاذقية ودرعا.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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