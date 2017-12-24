ردت موسكو، السبت، على قرار واشنطن تزويد كييف بـ"قدرات دفاعية متطورة" بتحذيرها من "حمام دم" في أوكرانيا، حيث أدى النزاع بين القوات الحكومية والانفصاليين في شرق البلاد الموالين لروسيا إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ 2014.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في بيان، إن "الولايات المتحدة تدفع بشكل واضح (السلطات الأوكرانية) في اتجاه حمام دم جديد، الأسلحة الأميركية يمكن أن تؤدي إلى سقوط ضحايا جدد في جارتنا أوكرانيا، انتقاميي كييف يقصفون دونباس كل يوم، ولا يريدون إجراء مفاوضات سلام ويحلمون بإزالة السكان العصاة، والولايات المتحدة قررت إعطاءهم أسلحة ليفعلوا ذلك"

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية غريغوري كاراسين قوله أمس، إن أي إمدادات بالأسلحة الآن ستشجع من يدعمون الصراع في أوكرانيا على استخدام "سيناريو القوة".