جيش الاحتلال الإسرائيلي يُحذر من موجة قتال جديدة

حذر ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي من خطورة الأوضاع في قطاع غزة، واحتمالية اندلاع موجة جديدة من القتال، تذكر بالحرب على القطاع في العام 2014. وخلال اجتماع مسؤولي الجيش مع "الكابنيت" -مجلس الوزراء- يوم الأحد الماضي، أعرب الحضور عن قلقهم من الوضع في غزة، وأضافوا "إن تراكم الأحداث الأخيرة يذكرنا جدًا بالوقائع التي وقعت قبل الحرب الأخيرة على غزة".
وأضاف المسؤولون العسكريون أن الوضع في قطاع غزة متقلب ، حتى وإن كانت حماس غير معنية بالحرب، فإن أحداثًا مختلفة يمكن أن تؤدي إلى ذلك". ويستند هذا التقييم، وفق وكالة معًا الإخبارية، إلى الجمع بين الأزمة الإنسانية في غزة والناجمة عن انهيار شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بشكل خاص وعدم تحويل الرواتب، وفق التقرير الإسرائيلي.
وهناك عامل آخر كما نقلت القناة الثانية الإسرائيلية وهو خيبة أمل الجمهور في غزة، التي توقعت إنجاز اتفاق مصالحة بين حماس والسلطة، بالإضافة إلى توقف تدفق الأموال من قطر، وفق التقرير. وأثناء المناقشة، طرح الوزراء الإسرائيليون حلولاً ممكنة لمنع التصعيد، بما في ذلك السماح لخروج العمال من غزة للعمل في المستوطنات المحيطة بالقطاع إلا أن "الشاباك" -جهاز الأمن العام- عارض هذه الخطة، وسيقوم بصياغة مخطط وتقديمه إلى مجلس الوزراء في غضون ثلاثة أسابيع.
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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