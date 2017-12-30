مناورات روسية تدفع أستراليا لإعلان حالة التأهب الدفاعية

دفعت تدريبات قامت بها قاذفات روسية في جنوب المحيط الهادئ القوات الأسترالية إلى إعلان حالة التأهب الدفاعية في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم السبت.
وذكرت الهيئة أن عناصر الدفاع في مدينة داروين بشمال أستراليا وضعوا "على أهبة الاستعداد" لأن القاذفات الروسية أجرت تدريبات ملاحية انطلاقاً من قاعدة عسكرية أندونيسية ولكنها لم تدخل المجال الجوي الأسترالي.
وأضافت الهيئة أن القوات الجوية الأسترالية الملكية في داروين وضعت في حالة تأهب قصوى "لفترة قصيرة" بينما تمركز أكثر من 100 من الجنود الروس وعدد من الطائرات في قاعدة بياك الجوية في مقاطعة بابوا الشرقية بـ أندونيسيا.
وخلال عملية التوقف التي استمرت خمسة أيام اعتباراً من 4 ديسمبر (كانون الأول)، قامت اثنتان من قاذفات القنابل النووية الروسية من طراز "تو 95" بأول دورية فوق منطقة جنوب المحيط الهادىء، مما أثار مخاوف من قيامهما بجمع معلومات استخبارية مهمة.
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