حزب إيراني معارض يتهم طهران باستهداف معارضين في كردستان العراق

أتهم ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض محمد صالح قادري، جهاز المخابرات الإيراني، بتدبير عملية استهداف اثنين من كوادر حزبه، فى ضاحية بنصلاوة القريبة من مدينة أربيل فى إقليم كردستان العراق.
وقال قادري، فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز "، الخميس، إن المخابرات الإيرانية تهدد منذ فترة كوادر وأعضاء ومقاتلى حزبنا، بالقتل والانتقام منهم ومن أفراد أسرهم، بهدف ترويعهم وإرغامهم على ترك صفوف الحزب.
وأضاف أن طبيعة الاستهداف تثبت بالدليل القاطع أن النظام الإيرانى يقف وراءه، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن حزبه كان يتوقع هجمات انتقامية من جانب النظام الإيراني، بعد المظاهرات الغاضبة التى عمت المدن الكردية فى إيران قبل أسابيع، والتى لعب حزبه فيها دورا محوريا.
وكان بيان أمنى فى أربيل قال إن سيارة مدنية كانت تقل اثنين من مقاتلى الحزب الديمقراطى الكردستاني الإيراني- المعارض انفجرت فى ضاحية بنصلاوة التابعة لمدينة أربيل، بفعل عبوة لاصقة كانت قد وضعت أسفل السيارة.
نقلا عن أ ش أ
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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