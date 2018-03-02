حزب إيراني معارض يتهم طهران باستهداف معارضين في كردستان العراق

أتهم ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض محمد صالح قادري، جهاز المخابرات الإيراني، بتدبير عملية استهداف اثنين من كوادر حزبه، فى ضاحية بنصلاوة القريبة من مدينة أربيل فى إقليم كردستان العراق.

وقال قادري، فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز "، الخميس، إن المخابرات الإيرانية تهدد منذ فترة كوادر وأعضاء ومقاتلى حزبنا، بالقتل والانتقام منهم ومن أفراد أسرهم، بهدف ترويعهم وإرغامهم على ترك صفوف الحزب.

وأضاف أن طبيعة الاستهداف تثبت بالدليل القاطع أن النظام الإيرانى يقف وراءه، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن حزبه كان يتوقع هجمات انتقامية من جانب النظام الإيراني، بعد المظاهرات الغاضبة التى عمت المدن الكردية فى إيران قبل أسابيع، والتى لعب حزبه فيها دورا محوريا.

وكان بيان أمنى فى أربيل قال إن سيارة مدنية كانت تقل اثنين من مقاتلى الحزب الديمقراطى الكردستاني الإيراني- المعارض انفجرت فى ضاحية بنصلاوة التابعة لمدينة أربيل، بفعل عبوة لاصقة كانت قد وضعت أسفل السيارة.

نقلا عن أ ش أ