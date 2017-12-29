أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.

وأكدت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية ، مساء اليوم، ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله والقضاء عليه، داعية في الوقت ذاته إلى تضافر كل الجهود الإقليمية للتصدي لانتشار الإرهاب بشكل عام.

وشددت على أن هذا الهجوم الإرهابي لن يزعزع الاستقرار والسلم الأهلي في مصر ، مشيدة بالمواقف المصرية الرسمية والشعبية بما فيها المواقف المشرفة للكنيسة القبطية وللأزهر الشريف في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وتقدمت حركة "فتح" بخالص التعازي لجمهورية مصر الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، ولأسر الشهداء والجرحى، مؤكدة وقوف قيادة وشعب فلسطين إلى جانب الشقيقة مصر في معركتها ضد الإرهاب واجتثاثه.