الحكومة العراقية تمدد حظر الطيران على كردستان

قررت الحكومة العراقية، الأربعاء، تمديد حظر الطيران المفروض على مطارات اقليم كردستان. وقال موقع مطار اربيل في "تويتر" ان الحكومة الاتحادية قررت تمديد الحظر المفروض على مطاري أربيل والسليمانية لمدة شهرين اضافيين. وأضاف الموقع ان الحظر الجديد يمتد لغاية الثامن والعشرين من شهر شباط/فبراير من العام المقبل 2018.

يشار إلى أن الحكومة العراقية قررت فرض حظر للرحلات الخارجية على مطاري اربيل والسليمانية، رداً منها على قيام حكومة اقليم كوردستان بتنظيم الاستفتاء نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.