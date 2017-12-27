الحكومة العراقية تمدد حظر الطيران على كردستان

قررت الحكومة العراقية، الأربعاء، تمديد حظر الطيران المفروض على مطارات اقليم كردستان. وقال موقع مطار اربيل في "تويتر" ان الحكومة الاتحادية قررت تمديد الحظر المفروض على مطاري أربيل والسليمانية لمدة شهرين اضافيين. وأضاف الموقع ان الحظر الجديد يمتد لغاية الثامن والعشرين من شهر شباط/فبراير من العام المقبل 2018.
يشار إلى أن الحكومة العراقية قررت فرض حظر للرحلات الخارجية على مطاري اربيل والسليمانية، رداً منها على قيام حكومة اقليم كوردستان بتنظيم الاستفتاء نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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