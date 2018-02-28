ارتفاع عدد المصابين في حادث تصادم قطاري البحيرة إلى 22 شخصًا

أكّد مصدر في إسعاف البحيرة، أنه ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم قطاري البحيرة، الأربعاء، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد الوفيات 19 حالة، وارتفع عدد المصابين ليصل إلى 22 آخرين، مؤكدًا أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي إخطار بالحادث.

وبيّن اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، أنه تلقي إخطار يفيد بتصادم قطار ركاب مع آخر للبضائع، على خط المناشي للسكة الحديد، “إيتاي البارود – القاهرة”، أمام محطة أبو الخاوي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مضيفاً إلى أنه انتقلت القوة الأمنية إلى مكان التصادم.

وأضاف مدير أمن البحيرة، أن حالات الوفاة نتجت بسبب انفصال عربتين من قطار الركاب واصطدامهما بقطار بضائع، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الإحالة من أجل تلقي العلاج اللازم، وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة البحيرة والإسماعيلية، من أجل نقل المصابين إلى المستشفيات.