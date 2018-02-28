ارتفاع عدد المصابين في حادث تصادم قطاري البحيرة إلى 22 شخصًا

أكّد مصدر في إسعاف البحيرة، أنه ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم قطاري البحيرة، الأربعاء، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد الوفيات 19 حالة، وارتفع عدد المصابين ليصل إلى 22 آخرين، مؤكدًا أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي إخطار بالحادث.
وبيّن اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، أنه تلقي إخطار يفيد بتصادم قطار ركاب مع آخر للبضائع، على خط المناشي للسكة الحديد، “إيتاي البارود – القاهرة”، أمام محطة أبو الخاوي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مضيفاً إلى أنه انتقلت القوة الأمنية إلى مكان التصادم.
وأضاف مدير أمن البحيرة، أن حالات الوفاة نتجت بسبب انفصال عربتين من قطار الركاب واصطدامهما بقطار بضائع، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الإحالة من أجل تلقي العلاج اللازم، وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة البحيرة والإسماعيلية، من أجل نقل المصابين إلى المستشفيات.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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