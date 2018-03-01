مبارك يعترف بأن الأميركان أشاعوا قصة التوريث للإطاحة به

أوضح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن الأميركان اشتغلوا على الثورة من عام 2005، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بذلك خلال تواجده في اجتماع ديسمبر 2010، مضيفًا أن الأميركان فاض بهم الكيل وقتها من نظام الحكم في مصر، وتابع خلال تسريبات صوتية، أنه رفض التنازل لهم عن أي شيء، قائلًا "رفضت التنازل على قاعدة ولا ميناء ولا أي حاجة ولا اتصالات، علشان كدة عايزين يزيحوني بأي تمن، وقلت لهم أنا هسلم الحكم في 2011".وأوضح مبارك، أن تسليم الحكم ليس بالتوريث، والأميركان هم من أشاعوا قصة توريث الحكم، والمواطنين صدقوهم، وأن البلد لابد أن يحكمها واحد من القوات المسلحة وله علاقة بهم، قائلًا "ابني ماينفعش يمسك البلد".