مبارك يعترف بأن الأميركان أشاعوا قصة التوريث للإطاحة به

أوضح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن الأميركان اشتغلوا على الثورة من عام 2005، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بذلك خلال تواجده في اجتماع ديسمبر 2010، مضيفًا أن الأميركان فاض بهم الكيل وقتها من نظام الحكم في مصر، وتابع خلال تسريبات صوتية، أنه رفض التنازل لهم عن أي شيء، قائلًا "رفضت التنازل على قاعدة ولا ميناء ولا أي حاجة ولا اتصالات، علشان كدة عايزين يزيحوني بأي تمن، وقلت لهم أنا هسلم الحكم في 2011".وأوضح مبارك، أن تسليم الحكم ليس بالتوريث، والأميركان هم من أشاعوا قصة توريث الحكم، والمواطنين صدقوهم، وأن البلد لابد أن يحكمها واحد من القوات المسلحة وله علاقة بهم، قائلًا "ابني ماينفعش يمسك البلد".
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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