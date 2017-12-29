رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف اليوم، الجمعة، كنيسة مارمينا فى مدينة حلوان بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.
وشدد رئيس البرلمان العربى على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة، التى تأتى مع الاحتفال بعيد الميلاد، لن تزيد الشعب المصرى ونسيجه الاجتماعى إلا قوةً وتماسكاً وعزيمةً على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدى لإجرامهم.
وثمن رئيس البرلمان العربى تصدى قوات الأمن المصرية لهذا الهجوم الجبان، داعياً إلى ضرورة التكاتف العربى والدولى لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين.
وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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