رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف اليوم، الجمعة، كنيسة مارمينا فى مدينة حلوان بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

وشدد رئيس البرلمان العربى على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة، التى تأتى مع الاحتفال بعيد الميلاد، لن تزيد الشعب المصرى ونسيجه الاجتماعى إلا قوةً وتماسكاً وعزيمةً على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدى لإجرامهم.

وثمن رئيس البرلمان العربى تصدى قوات الأمن المصرية لهذا الهجوم الجبان، داعياً إلى ضرورة التكاتف العربى والدولى لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.