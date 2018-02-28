المحكمة التجارية تلزم الخطوط الجوية السعودية بدفع 17120 ريالًا لمواطن

ألزمت الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية، الخطوط الجوية العربية السعودية بدفع مبلغ 17120 ريالاً تعويضاً لمواطن وأسرته غرامات تأخير وإلغاء رحلة سفرهم، أكثر من سبع ساعات بمعدل 300 ريال عن كل ساعة تأخير الرحلة، لكل فرد من أفراد الأسرة الخمسة. وبدأت تفاصيل الدعوى عندما تقدم المحامي هشام يوسف محمد التويم، بدعوى إلى المحكمة عن موكله أحد المواطنين وأسرته، ضد الخطوط الجوية العربية السعودية، طالب فيها بالتعويض للمواطن وأسرته المكونة من خمسة أفراد (هو وزوجته وثلاثة من الأبناء).

وجاء في دعوى المواطن أنه قام بحجز خمس تذاكر سفر له وأسرته، وحضر للمطار هو وعائلته، وعلم بإلغاء الرحلة التي حجز عليها التذاكر، وتكرر تأجيل الرحلة لمدة سبع ساعات وخمسين دقيقة، ثم إيجاد رحلة بديلة لهم. وقال المحامي في الدعوى إن المواطن وأسرته أصابهم ضرر شديد بسبب إلغاء رحلتهم وتأجيلها أكثر من سبع ساعات، وطالب بتعويض قدره 34 ألف ريال وهي قيمة ثمن تذاكر السفر ومصروفات ترجمة والمحاماة والأضرار المادية والمعنوية.

وقدم المحامي التويم، ما يثبت أن هيئة الطيران المدني، أقرت بحق المواطن وعائلته في الحصول على مبلغ قدره 300 ريال عن كل ساعة تأخير وبذلك يستحق المواطن 12 ألف ريال، تعويضًا عن مجموع خمسة أشخاص، عن ثماني ساعات تأخير الرحلة إضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

وتداولت المحكمة التجارية الدعوى، وقدم محامي المواطن وأسرته كافة المستندات التي طلبتها المحكمة، في حين لم يحضر وكيل الخطوط الجوية العربية السعودية أمام المحكمة ولم يرد على الدعوى. وطالب "التويم" من المحكمة إلزام الخطوط السعودية بدفع مبلغ 15 ألف ريال لموكله بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم ومبلغ 7000 ريال أتعاب المرافعة، إضافة إلى قيمة فواتير ترجمة المستندات، والحكم غيابياً على الخطوط السعودية لعدم حضور جلسات المحكمة والرد على الدعوى.

وحكمت المحكمة غيابيًا بإلزام الخطوط العربية السعودية بأن تدفع للمواطن وأسرته مبلغ 17120 ريالاً؛ بسبب الأضرار التي لحقت بهم جراء إلغاء وتأخير رحلة سفرهم أكثر من سبع ساعات.