مفاجأة مدوية عن أموال مبارك المهربة إلى الخارج

أكد الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أن أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يتم تهريبها للخارج. وأضاف النحاس في لقاء مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ال تي سي" الفضائية، الحديث عن تهريب الأموال كلام يطلع بيه الراوي على الربابة ويقعد يحكي"، مؤكدا أنه يتم تشويه الرموز السابقة من الشخصيات المنتمية لأسرة مبارك أو نظامه