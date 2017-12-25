ليبيا تتسلم رئاسة المجموعة العربية في اليونسكو من لبنان

تسلمت ليبيا رئاسة المجموعة العربية في منظمة اليونسكو، وتولى المندوب الدائم للبنان خليل كرم في المنظمة، تسليم الرئاسة إلى المندوب الدائم لـ ليبيا لدى اليونسكو عبد القادر المالح، ‏رئيساً جديداً للمجموعة العربية في 2018، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وتتألف المجموعة العربية في اليونسكو التي ترأسها ليبيا تتألف من: الإمارات، الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، جزر القمر، موريتانيا، فلسطين، اليمن، تونس، سوريا، السودان، الصومال، السعودية، قطر، عمان، المغرب.

يُذكر أن ليبيا ترأس أيضاً لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية لهذا العام، فضلاً عن شغلها موقع نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا في المنظمة.