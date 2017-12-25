مقتل جندي سعودي وتوقيف أحد المطلوبين أمنيًا في القطيف

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، الإثنين، مقتل جندي وقتل أحد المطلوبين أمنيًا، والقبض على مواطن، أثناء تنفيذ عملية أمنية في العوامية، في محافظة القطيف، شرق المملكة. وأكد متحدث باسم الوزارة أنه في إطار التحقيقات التي أجرتها الوزارة، بشأن اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث، محمد الجيراني، العام الماضي، كشفت عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة.
وأوضح المتحدث أنه امتدادًا للتحقيقات المستمرة، التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية، توافرت معلومات أكدت إقدام من اختطفوا الجيراني على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة، تسمى الصالحية، وتورط المواطن زكي الفرج، وأخيه غير الشقيق، سلمان الفرج، أحد المطلوبين على قائمة الـ23 متهمًا المعلن عنها سابقًا، في قتل الجيراني. وأضاف أنه في ضوء هذه المعطيات، وما رصدته المتابعة عن تردد سلمان الفرج بشكل متخف على منزله في بلدة العوامية، باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية، الثلاثاء. وأشار إلى أن الإجراءات أسفرت عن القبض على المواطن زكي الفرج، ومقاومة المطلوب أمنيًا سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله، وإطلاقه النار تجاههم، ما أدى إلى مقتل الرقيب خالد الصامطي، مبينًا أن الموقف اقتضى الرد عليه بالمثل، ما أدى إلى مقتله.
ولفت إلى أن عمليات البحث التي شملت منطقة المزارع مهجورة، أسفرت عن تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة، حيث استخرجتها الجهات المختصة وهي في حالة متحللة، حيث أكدت الفحوص الطبية للجثة وللحمض النووي أنها تعود إلى القاضي الجيراني، كاشفة عن إصابته بطلق ناري في منطقة الصدر. ودعا المتحدث الأمني كل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في الجريمة، وهم محمد آل عمار وميثم القديحي وعلي الحمد، إلى سرعة الإبلاغ بها.
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تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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