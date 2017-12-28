جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 14 فلسطينياً بعد اقتحام مدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الخميس.

واستولت قوات الاحتلال حسب "معاً" الفلسطيني، على أموال قدرت بآلاف الشواكل في مداهمة قرية الجلمة وصادرت سيارة استخدمت لنقل الأموال إلى عائلات وفق ما ذكر بيان جيش الاحتلال.

في غضون ذلك اقتحم 1000 مستوطن الليلة الماضية مجمع "قبر يهوشوع بن نون" في قرية كفل حارس في سلفيت، لأداء صلوات تلمودية، تحت حماية قوات الاحتلال التي اشتبكت مع الشبان حيث اندلعت مواجهات دون وقوع إصابات.