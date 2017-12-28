جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 14 فلسطينياً بعد اقتحام مدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الخميس.
واستولت قوات الاحتلال حسب "معاً" الفلسطيني، على أموال قدرت بآلاف الشواكل في مداهمة قرية الجلمة وصادرت سيارة استخدمت لنقل الأموال إلى عائلات وفق ما ذكر بيان جيش الاحتلال.
في غضون ذلك اقتحم 1000 مستوطن الليلة الماضية مجمع "قبر يهوشوع بن نون" في قرية كفل حارس في سلفيت، لأداء صلوات تلمودية، تحت حماية قوات الاحتلال التي اشتبكت مع الشبان حيث اندلعت مواجهات دون وقوع إصابات.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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