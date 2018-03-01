الاحتلال الاسرائيلي يتوغل في خانيونس جنوبي قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عشرات الامتار شرقي بلدة الفخاري جنوبي شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية بان قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والاليات العسكرية توغلت عشرات الامتار شرقي بلدة الفخاري وقامت بعمليات تمشيط وتجريف في المنطقة.
وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، شابين من محافظة بيت لحم.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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