الاحتلال الاسرائيلي يتوغل في خانيونس جنوبي قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عشرات الامتار شرقي بلدة الفخاري جنوبي شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية بان قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والاليات العسكرية توغلت عشرات الامتار شرقي بلدة الفخاري وقامت بعمليات تمشيط وتجريف في المنطقة.

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، شابين من محافظة بيت لحم.