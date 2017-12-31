العيسى يرى أنّ نصوص الإسلام تفسره مرجعياته العلمية وليس التطرّف

أكّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن مَن يفسر نصوص الإسلام هي مرجعياته العلمية وليس التطرف المعزول إسلامياً، وأن نشأة التطرف المحسوب زوراً على الإسلام تماثل نشأة نظيره في سائر الأديان، مؤكداً على أن خصوصية القيم لا تفرض القناعة بها، وإنما احترامها تطبيقاً على مكان خصوصيتها متى شكلت معاملاتها دستوراً وقانوناً للدول.

وشدد الشيخ العيسى في كلمته خلال افتتاح المنتدى الحضاري الدولي لرابطة العالم الإسلامي في ديربان بـ"جنوب أفريقيا" على أهمية محاربة كل أطروحات ونظريات الصراع والصدام الحضاري، مؤكداً أن اتباع الأديان والثقافات أحوج ما يكون إلى تعزيز تواصلهم الإنساني وتلاقيهم وتعاونهم في إطار المشتركات والمصالح.

ويرى العيسى أن أتباع الأديان والثقافات يؤمنون بالاختلاف والتنوع والتعدد في إطاره قَدَرِهِ الكوني، “ويجب علينا جميعاً أن نسهم بكل ما نستطيع للحيلولة دون أن يتحول هذا الإطار الكوني إلى مواجهة أو حروب أو ظلم أو اضطهاد، وعلى قدر استيعاب العقول والأفكار لهذا المعنى الإنساني والأخلاقي على قدر ما يتحقق السلام، وعلى قدر ما تكون الأسر الإنسانية متحدة على قدر ما تسعد في حياتها”، ولفت الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى “أهمية القيام بتذكير الإنسانية بنداء فطرتها السليمة حيث أصل نقائها ورحمتها وتسامحها، وأن علينا محاربة كل أطروحات ونظريات الصراع والصدام الحضاري، وهو ما تقوم به رابطة العالم الإسلامي من خلال ملتقياتها ومنتدياتها المشتركة ومبادراتها المتنوعة حول العالم لتعميق قيم التواصل الحضاري في مواجهة نظريات صراعه وصدامه، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في السياق نفسه”.

وافتتحت رئيسة بلدية ديربان بجنوب أفريقيا زاندينا رينا المنتدى الحضاري الدولي لرابطة العالم الإسلامي بحضور العيسى، وعدد من وزراء الجنوب الأفريقي وممثلي الأديان ونخبة من المثقفين والمفكرين حول العالم، وعبر الجميع عن سعادتهم بعقد هذا المنتدى وترحيبهم بالتعاون مع أهدافه وتطلعاته، وشكر الشيخ العيسى رئيسة البلدية والوزراء الجنوب أفريقيين وبقية الحضور على تعاونهم وشراكتهم مع الرابطة في تنظيم هذا المنتدى الدولي، مبيناً أن هذا اللقاء يجمعه قاسم مشترك وهو المحبة الإنسانية المتبادلة والحرص على ترسيخ قيم تعايشها وتعاونها وسلامها.

وأكد على أهمية تعزيز مفهوم الأسرة الإنسانية الواحدة التي تقوم على المحبة والتعاون في بناء المجتمع الحضاري، والحرص على محاربة أي شكل من أشكال الإساءة إلى هذه الأسرة في وئامها وتقاربها وتعاونها وتحابها بمختلف أديانها وأعراقها وثقافاتها ودولها.