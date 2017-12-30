انتشلت الجهات المختصة في سورية جثامين لـ 115 شهيدا مدنيا وعسكريا من مقبرتين جماعيتين في ريف الرقة، كان قد أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي خلال سيطرته على المنطقة. وأكد قائد ميداني أن جثامين 115 شهيدا تم إخراجها من المقبرة الجماعية الواقعة قرب بلدة الواوي التابعة لناحية دبسي عفنان، حيث تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حلب للتعرف إلى هوياتهم، مشيرا إلى أنه تم التعرف على بعضهم”.
وأشار المصدر إلى أنه تم الانتقال إلى مقبرة جماعية ثانية استنادا إلى معلومات قدمها الأهالي العائدون إلى قراهم، والتي أكدوا أنها موجودة قرب صوامع الحبوب على مسافة 7 كيلومتر من ناحية دبسي عفنان بريف الرقة ايضا .
وتوقع قائد فريق انتشال الجثامين أن يكون هناك المزيد من المقابر الجماعية استنادا لكلام شهود من اهالي ريف الرقة الذين اكدوا أن تنظيم داعش اعدم المئات من أسرى الجيش السوري و أبناء عشيرة الشعيطات خلال فترة سيطرته .. ولم يؤكد المصدر أن الجثامين في المقبرتين تعود لحامية مطار الطبقة العسكري فقط الذين اعدمهم تنظيم داعش بعد سيطرته على المطار ويقدر عددهم ب 300 جندي .
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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