انتشلت الجهات المختصة في سورية جثامين لـ 115 شهيدا مدنيا وعسكريا من مقبرتين جماعيتين في ريف الرقة، كان قد أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي خلال سيطرته على المنطقة. وأكد قائد ميداني أن جثامين 115 شهيدا تم إخراجها من المقبرة الجماعية الواقعة قرب بلدة الواوي التابعة لناحية دبسي عفنان، حيث تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حلب للتعرف إلى هوياتهم، مشيرا إلى أنه تم التعرف على بعضهم”.

وأشار المصدر إلى أنه تم الانتقال إلى مقبرة جماعية ثانية استنادا إلى معلومات قدمها الأهالي العائدون إلى قراهم، والتي أكدوا أنها موجودة قرب صوامع الحبوب على مسافة 7 كيلومتر من ناحية دبسي عفنان بريف الرقة ايضا .

وتوقع قائد فريق انتشال الجثامين أن يكون هناك المزيد من المقابر الجماعية استنادا لكلام شهود من اهالي ريف الرقة الذين اكدوا أن تنظيم داعش اعدم المئات من أسرى الجيش السوري و أبناء عشيرة الشعيطات خلال فترة سيطرته .. ولم يؤكد المصدر أن الجثامين في المقبرتين تعود لحامية مطار الطبقة العسكري فقط الذين اعدمهم تنظيم داعش بعد سيطرته على المطار ويقدر عددهم ب 300 جندي .