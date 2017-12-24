سويسرا تفتتح مكتبًا إنسانيًا في دمشق لتحسين إيصال المساعدات

افتتحت سويسرا مكتبًا إنسانيًا في العاصمة السورية، للمرة الأولى منذ إغلاق أغلب السفارات الأوروبية في دمشق عام 2012، بهدف تحسين إيصال المساعدات الإنسانية، بحسب بيان للخارجية السويسرية.

وأضافت الوزارة في بيانها الذي نقلته وسائل الإعلام إن الهدف من افتتاح المكتب "تحسين الوصول إلى الأشخاص البائسين ومواكبة وتنسيق المشاريع في سوريا في شكل أكبر"، بينما قال مندوب الحكومة السويسرية للمساعدة الإنسانية “مانويل بيلسر” عبر إحدى الإذاعات في بلاده: "لدينا أخيراً عيون وآذان في دمشق".

وأوضح بيلسر أن سويسرا تنوي من خلال هذا المكتب تنفيذ مشاريعها الخاصة في سورية مثل إعادة بناء المستشفيات، بينما يرى مراقبون سوريون أن سويسرا افتتحت هذا المكتب كخطوة تمهيدية قبل إعادة فتح سفارتها بالكامل في دمشق.