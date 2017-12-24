سويسرا تفتتح مكتبًا إنسانيًا في دمشق لتحسين إيصال المساعدات

افتتحت سويسرا مكتبًا إنسانيًا في العاصمة السورية، للمرة الأولى منذ إغلاق أغلب السفارات الأوروبية في دمشق عام 2012، بهدف تحسين إيصال المساعدات الإنسانية، بحسب بيان للخارجية السويسرية.
وأضافت الوزارة في بيانها الذي نقلته وسائل الإعلام إن الهدف من افتتاح المكتب "تحسين الوصول إلى الأشخاص البائسين ومواكبة وتنسيق المشاريع في سوريا في شكل أكبر"، بينما قال مندوب الحكومة السويسرية للمساعدة الإنسانية “مانويل بيلسر” عبر إحدى الإذاعات في بلاده: "لدينا أخيراً عيون وآذان في دمشق".
وأوضح بيلسر أن سويسرا تنوي من خلال هذا المكتب تنفيذ مشاريعها الخاصة في سورية مثل إعادة بناء المستشفيات، بينما يرى مراقبون سوريون أن سويسرا افتتحت هذا المكتب كخطوة تمهيدية قبل إعادة فتح سفارتها بالكامل في دمشق.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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